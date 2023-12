United Cup – Polacy zagrają po raz drugi

Polski Związek Tenisowy dofinansował ich przelot do Australii w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki związanego z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2023 roku.

W Perth liderami polskiego zespołu będą: prowadząca w rankingu WTA Iga Świątek, dziewiąty w klasyfikacji ATP Tour Hubert Hurkacz (Redeco Wrocław), zawodnicy PZT Team: Katarzyna Kawa (BKT Advantage Bielsko-Biała), Daniel Michalski (WKT Mera Warszawa) oraz 20. deblista świata Jan Zieliński, a także Katarzyna Piter (obydwoje CKT Grodzisk Mazowiecki).



Druga edycja United Cup rozpocznie się w piątek, a Polacy rozegrają swój pierwszy mecz w grupie A w sobotę w Perth. W popołudniowej sesji od godz. 17 (od godz. 10 czasu polskiego) spotkają się z zespołem Brazylii.



W planie gier już można znaleźć rozpisane poszczególne mecze. Najpierw na kort wyjdą Świątek i 11. W rankingu WTA Beatriz Hadad-Maia, z którą Polka ma bilans 1-1. Pokonała ją w ostatnim sezonie na ziemnej nawierzchni w trakcie wielkoszlemowego Roland Garros, a w 2022 roku uległa jej w trzech setach na twardym korcie w imprezie WTA 1000 w Toronto.



Po nich zagrają Hurkacz ze sklasyfikowanym na 79. miejscu na świecie Thiago Seybothem-Wildem i będzie to ich pierwszy pojedynek. Na koniec dnia zobaczymy rywalizację mikstów, których składy wyznaczą kapitanowie tuż po grze pojedynczej. Kapitanem polskiej drużyny, wybranym przez liderkę ekipy, czyli Świątek jest jej trener Tomasz Wiktorowski.



W poniedziałek 1 stycznia, w porannej sesji (początek o godz. 3 w nocy w Polsce), rozpocznie się drugi grupowy mecz Polaków, a ich rywalami będą Hiszpanie. Tym razem na otwarcie dojdzie do pojedynku Hurkacza z Alejandro Davidovichem-Fokiną, 26. w rankingu ATP. Nie jest to wygodny rywal dla wrocławianina, bowiem w pięciu dotychczasowych spotkaniach pokonał go tylko dwukrotnie w imprezach ATP Masters 1000: na korcie ziemnym w Madrycie (2022 r.) i twardym w Cincinnati (2021).



Poniósł natomiast porażki dwukrotnie w Wielkim Szlemie (gra się do trzech wygranych setów) na twardej nawierzchni w US Open (2020) i na trawie w Wimbledonie (2022), a także na twardym korcie w hali w turnieju ATP 250 w Montpellier (2021).



Po mężczyznach na kort wyjdą Świątek i 48. w rankingu tenisistek Sara Sorribes-Tormo, którą Iga ograła już dwukrotnie i to bez straty seta: na trawie w Wimbledonie i na twardym korcie w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Na koniec rywalizacji w dziennej sesji zagrają miksty wyznaczone przez kapitanów obydwu zespołów.



Najlepsza drużyna z grupy A awansuje bezpośrednio do ćwierćfinału, w którym – również w Perth – zmierzy się w środę 3 stycznia (początek o godz. 3 w nocy) z zespołem z najlepszym bilansem po fazie Round Robin spośród sklasyfikowanych na drugich miejscach.



Drugiego półfinalistę wyłoni wieczorne spotkanie zwycięzców grup C (USA, Australia lub Wielka Brytania) i E (Czechy, Serbia lub Chiny).



Po tych meczach nastąpi przeprowadzka dwóch najlepszych drużyn w rywalizacji toczącej się w Perth do Sydney, gdzie w sobotę 6 stycznia zaplanowano półfinały, a dzień później finał. Pula nagród w United Cup 2024 wynosi co 10 milionów dolarów. Na tę kwotę składają się trzy części: kwoty "startowe", czyli za sam udział według miejsc zajmowanych w rankingach WTA i ATP; premie indywidualne dla zawodników i zawodniczek za wygranie poszczególnych meczów; a także premie dla całych drużyn za kolejne zwycięstw w grupach oraz w fazie play off.



Premie finansowe indywidualne (za wygrane mecze odpowiednio w singlu i mikście):



finał 251 000 dol. 47 255 dol. (do podziału na parę)

1/2 finału 132 000 24 750

1/4 finału 69 500 13 000

Round Robin 38 325 7 200



Premie finansowe dla drużyn (za wygrane spotkania):



finał 23 155 dol.

1/2 finału 13 650

1/4 finału 8 025

Round Robin 5 000



Uczestniczki i uczestnicy United Cup będą zdobywać też punkty do rankingów ba zbliżonym poziomie jak w turniejach WTA 500 i ATP 500.

Przed rokiem polska drużyna dotarła do półfinału United Cup, w którym uległa zdecydowanie ekipie USA.



Skład polskiej drużyny na United Cup 2024:



kobiety:

Iga Świątek

Katarzyna Kawa (PZT Team/BKT Advantage Bielsko-Biała)

Katarzyna Piter (CKT Grodzisk Mazowiecki)



mężczyźni:

Hubert Hurkacz (Redeco Wrocław)

Daniel Michalski (PZT Team/WKT Mera Warszawa)

Jan Zieliński (PZT Team/CLT Grodzisk Maz.)

kapitan – Tomasz Wiktorowski

Informacja prasowa