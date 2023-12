Usain Bolt straci tytuł? "Nie to jest najważniejsze"

Rekordowy wynik Jamajczyka w biegu na 100 m to 9,58, a na 200 m - 19,19, oba zostały osiągnięte w sierpniu 2009 roku. Słynny sprinter, obecnie 37-letni, zakończył karierę w 2017 roku, ale do dziś nikt nie zbliżył się do jego osiągnięć.

Jak przyznał, cieszy go świadomość, że wciąż jest najszybszym człowiekiem na świecie na 100 i 200 metrów.

- Cieszę się, chociaż wiem, że nie to jest najważniejsze, lecz medale. Ale to wspaniały tytuł – powiedział ośmiokrotny mistrz olimpijski w rozmowie z "World Athletics".

Zapytany o to, który z jego rekordów zostanie pobity jako pierwszy, Bolt odpowiedział:

- Nie wiem, ale myślę, że wynik w biegu na 100 m będzie trudniejszy do pobicia, ponieważ to krótszy dystans. Jeśli popełnisz błąd, już nie dasz rady. Ta konkurencja jest o wiele bardziej techniczna, więc myślę, że rekord na 100 m może przetrwać dłużej.

Wspominając swój fenomenalny wynik na tym dystansie przyznał, że... założył się wówczas ze swoim trenerem i masażystą. Był przekonany, iż pobije rekord świata na 100 m.

- Wiedziałem, że go ustanowię, bo byłem w niesamowitej formie. Biegałem przez cały sezon bardzo dobrze - dodał.

W kończącym się roku najlepszy wynik w biegu na 100 metrów osiągnęli Brytyjczyk Zharnel Hugues oraz Amerykanie Noah Lyles i Christian Coleman - każdy po 9,83. Na 200 metrów Lyles uzyskał 19,47, a w 2022 roku - 19,31, co jest rekordem USA.

KP, PAP