Była siatkarka Tauron Ligi trafi do światowego potentata? Zaskakujące informacje

Siatkarska karuzela transferowa trwa w najlepsze, i to nie tylko w PlusLidze. Plotki transferowe dochodzą również z zagranicy. Jedna z nich dotyczy jednej z byłych gwiazd Tauron Ligi.

Katarina Lazović to była zawodniczka ŁKS-u Commercecon Łódź. Z jednym z najlepszych polskich klubów wywalczyła dwa krążki mistrzostw Polski. Później przeniosła się do Włoch, a następnie do Chin i Turcji.

Kolejnym przystankiem serbskiej przyjmującej ma być kolejny turecki klub. W siatkarskim świecie wiele mówi się o tym, że po zakończeniu sezonu dołączy do drużyny Galatasaray. To jeden ze światowych potentatów i ogromna szansa dla zawodniczki - zarówno pod kątem sportowym, jak i finansowym.

Klub ze Stambułu to obecnie siódma drużyna tureckiej ekstraklasy. Po 13 kolejkach mają na koncie sześć zwycięstw i siedem porażek. Prowadzi Fenerbahce.