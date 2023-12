Kontrowersje wokół wieku reprezentanta kraju. Czy rzeczywiście ma 17 lat?

Wszystko przez wygląd piłkarza. Świeżo upieczony reprezentant Kamerunu sprawia wrażenia, jakby miał zdecydowanie więcej niż 17 lat. Wszelkie oficjalne źródła podają jednak, że zawodnik urodził się w 2006 roku. To czyni go jednym z najmłodszych uczestników zbliżającego się PNA.

‼️ 🇨🇲 17-letni Wilfried Nathan Douala (rocznik 2006) dostał właśnie pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Kamerunu i już w styczniu będzie miał szansę wystąpić w Pucharze Narodów Afryki!



Jednak internauci podają w wątpliwość młody wiek zawodnika... 🫣 ⤵️ pic.twitter.com/AYJLLC1Uny — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) December 29, 2023

Warto wspomnieć, że w przeszłości podobne kontrowersje wzbudzało już kilku zawodników z Afryki. Swego czasu najgłośniej było o innym Kameruńczyku - Josephie Minali. Około dekadę temu środkowy pomocnik był jednym z najlepiej zapowiadających się młodych piłkarzy włoskiego Lazio. Wyglądał wówczas na dużo starszego niż oficjalnie podawano. Ostatecznie włoska federacja potwierdziła, że Minala urodził się w 1996 roku, a zatem w 2013 roku miał 17 lat.

Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze kroki w kontekście Douali. Na co dzień jest on piłkarzem kameruńskiej Victorii United. Do narodowej reprezentacji został powołany po raz pierwszy i aktualnie czeka na debiut. Niewykluczone, że pojawi się na boisku podczas zbliżającego się Pucharu Narodów Afryki.

Afrykański czempionat rozpocznie się 13 stycznia. Kameruńczycy, którzy uchodzą za jednych z faworytów turnieju w Wybrzeżu Kości Słoniowej, rozpoczną zmagania dwa dni później. Los przydzielił podopiecznych trenera Songa do grupy z Gwineą, Senegalem (obrońcy tytułu) i Gambią.

