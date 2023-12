Nowa gwiazda Barcelony wskazała na Lewandowskiego. "To będzie spełnienie marzeń"

- Chcę się uczyć i cieszyć grą z najlepszymi piłkarzami na świecie - powiedział w rozmowie z klubowymi mediami nowy piłkarz FC Barcelona, Vitor Roque. - Nie mogę się doczekać, żeby zagrać z Lewandowskim, a także z Raphinhą. To będzie spełnienie marzeń - przyznał brazylijski napastnik.

18-letni Brazylijczyk trafił do Barcelony z Atletico Paranaense Kurytyba. Podpisał kontrakt aż na osiem sezonów, a klauzula odstępnego w jego umowie z nowym klubem wynosi 500 milionów euro. Do stolicy Katalonii piłkarz o pseudonimie "Tigrinho" przybył w środę i od tego czasu znajduje się w centrum uwagi hiszpańskich mediów zajmujących się sportem.

W piątek na oficjalnej stronie internetowej Barcy ukazał się pierwszy wywiad z Vitorem Roque po jego przylocie do Hiszpanii. Piłkarz podziękował w nim za bardzo ciepłe przyjęcie i zaznaczył, że Barcelona, jako klub, któremu kibicuje całe życie, była dla niego jedynym wyborem. - To najlepszy klub na świecie i trafienie do niego zawsze było moim marzeniem. Grali tutaj niektórzy moi najwięksi bohaterowie, jak Romario i Neymar. Tworzyli tutaj historię. Gra w koszulce Barcelony będzie przyjemnością - powiedział.

Vitor Roque zdradził też, że Raphinha, jego rodak występujący w bordowo-granatowych barwach od lipca 2022 roku, mówił mu o klubie z Katalonii "same wspaniałe rzeczy". - Że Barcelona to fantastyczny klub, perfekcyjny klub, w którym łatwo się uczyć i pracować. Ale też, że tutaj jedyną rzeczą, która się liczy jest wygrywanie, wygrywanie i wygrywanie.



Młody Brazylijczyk dodał, że jest szczególnie podekscytowany perspektywą wspólnych występów z dwoma zawodnikami swojej nowej drużyny. - Wszyscy są bardzo dobrzy, ale nie mogę się doczekać, żeby zagrać z Lewandowskim. A także z Raphinhą. To będzie spełnienie marzeń - podkreślił.

Poproszony o opisanie samego siebie jako piłkarza, "Tigrinho" stwierdził, że jest walecznym graczem, który nigdy się nie poddaje i dla którego nie ma straconych piłek. - Wiem też, że moim zadaniem jest zdobyć tak dużo goli, jak to możliwe - dodał. Z kolei jako największe marzenie, jakie chciałby spełnić jako piłkarz Barcelony, wskazał zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

W pierwszej części sezonu 2023/2024 Barcelona nie zachwycała formą, ale wciąż pozostaje w walce zarówno o mistrzostwo Hiszpanii, jak i o wygranie Champions League. W LaLiga drużyna trenera Xaviego zajmuje po osiemnastu kolejkach czwarte miejsce, z siedmioma punktami straty do prowadzącego Realu Madryt. W 1/8 finału Ligi Mistrzów "Blaugrana" zmierzy się z włoskim Napoli.

- W lidze musimy piąć się w górę tabeli, tak wysoko jak będziemy w stanie, powalczymy także o wygranie Ligi Mistrzów. W Barcelonie wiemy, że liczy się tylko wygrywanie - powiedział Vitor Roque o celach na pozostałą część sezonu. - Osobiście chciałbym dołożyć swoją małą część, by pomóc zespołowi. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by tak się stało.

Vitor Roque w 2023 roku zagrał dla Atletico Paranaense w 25 meczach i zdobył w nich 12 bramek. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki (Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paranaense) wystąpił w 45 spotkaniach i strzelił 21 goli. 18-latek ma już za sobą debiut w pierwszej reprezentacji Brazylii - zagrał dla niej w marcu w towarzyskim meczu z Marokiem.

W Barcelonie Brazylijczyk ma wzmocnić konkurencję w ataku. O miejsce w składzie będzie rywalizował z Lewandowskim. Jego zadaniem będzie też odciążenie polskiego napastnika.

