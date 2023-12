Piłkarz reprezentacji Polski ofiarą złodziei

"Roma Today" podaje, że sprawcy włamania weszli do domu gracza AS Roma przez okno. O zdarzeniu i kradzieży, do której doszło, poinformował w czwartek sam Zalewski, wzywając na miejsce zdarzenia policję. Piłkarz złożył też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Służby prowadzą dochodzenie, trwa również szacowanie strat.

21-letni skrzydłowy "Giallorossich" nie jest pierwszym piłkarzem grającym w Rzymie, którego mieszkanie zostało okradzione. W listopadzie włamywacze okradli mieszkanie zawodnika Lazio Mattii Zaccagniego, a straty oszacowano wówczas aż na 70 tysięcy euro. Wcześniej ofiarami włamań padali także Chris Smalling, Erik Lamela, Jeremy Menez, Gervinho, Radja Nainggolan i Edin Dżeko.

Urodzony we Włoszech Zalewski to 14-krotny reprezentant Polski. Grał w Biało-Czerwonych barwach m.in. na ubiegłorocznym mundialu w Katarze i w meczach eliminacji mistrzostw Europy 2024. W pierwszej drużynie AS Roma występuje od 2021 roku. Do tej pory wystąpił w 84 meczach w barwach rzymskiego klubu i zdobył w nich dwa gole.

W tym sezonie Polak wystąpił w dziesięciu z siedemnastu meczów Romy w Serie A oraz w czterech z sześciu spotkań w Lidze Europy.

GW, Polsat Sport