Polska głównym faworytem United Cup? "Jesteśmy bardzo mocni"

- Gdybym miał typować, to Polacy są głównymi faworytami - mówi przed pierwszym meczem naszej reprezentacji w tenisowym turnieju United Cup Dawid Olejniczak. - Mamy Igę, mamy Huberta, jesteśmy bardzo mocni - uważa komentator Polsatu Sport.

United Cup to rozgrywany w Australii turniej drużynowy, w którym bierze udział osiemnaście narodowych reprezentacji. W pierwszej fazie imprezy drużyny będą podzielone na sześć trzyzespołowych grup. Grupa A, C i E będą rywalizować w Perth, pozostałe - w Sydney. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup oraz po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc z obu miast.

ZOBACZ TAKŻE: Grali rywale Świątek i Hurkacza. Wyrównana rywalizacja

Reprezentacja Polski w składzie Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński, z Tomaszem Wiktorowskim w roli kapitana, wystąpi w grupie A. Rywalami naszej ekipy, rozstawionej w turnieju z numerem jeden, będą zespoły Brazylii i Hiszpanii. Z brazylijską drużyną Biało-Czerwoni zmierza się w sobotę, z hiszpańską w poniedziałek.

Zdaniem Olejniczaka Polska ma w tej edycji United Cup na tyle mocną drużynę, że nie powinna się obawiać żadnego rywala. - Czy z Brazylijczykami, czy w Nowy Rok z Hiszpanami, powinniśmy być faworytami. Mamy Igę, mamy Huberta, jesteśmy bardzo mocni - mówi.

W swoim pierwszym meczu w turnieju Hurkacz zmierzy się z Thiago Seybothem Wildem, a Świątek z Beatriz Haddad Maią. Olejniczak uważa, że trudniejsze zadanie czeka liderkę rankingu WTA.

- Seyboth Wild w meczu z Hiszpanią słabo zaprezentował przeciwko Alejandro Davidovichowi Fokinie, wygrał zaledwie cztery gemy. Myślę, że Hurkacz powinien wygrać bez większych problemów. Natomiast pojedynek Świątek z Haddad Maią będzie już meczem dwóch zawodniczek z czołówki. Iga jest liderką, Brazylijka jest jedenasta na świecie, grały już parokrotnie, między innymi w tym roku na kortach Rolanda Garrosa. Iga jest faworytką, ale musi zagrać na niezłym poziomie, żeby Brazylijkę pokonać - podkreślił komentator Polsatu Sport.

Olejniczak uważa naszą reprezentację za mocnego kandydata do zwycięstwa w United Cup 2024, ale też daje do zrozumienia, że turniej może się różnie ułożyć ze względu na swoją specyfikę.



- Gdybym miał typować United Cup, Polacy są jego głównym faworytem. Natomiast to jest sport, rywalizacja drużynowa, rzadko spotykana w tenisie, grają panie, panowie, jest mikst. Mam wrażenie, że właśnie gra mikstowa może mieć kolosalne znaczenie, nie tylko w rywalizacji grupowej, ale już w fazie pucharowej - powiedział.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W ubiegłym roku turniej wygrała drużyna Stanów Zjednoczonych. Polska odpadła w półfinale.

United Cup 2024 rozpoczął się 29 grudnia, a zakończy się 7 stycznia. Jego mecze można oglądać na antenach Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra.



Plan transmisji United Cup:



Piątek, 29 grudnia:



Hiszpania - Brazylia: Alejandro Davidovich Fokina - Thiago Seyboth - godz. 3:00 (Polsat Sport)



Hiszpania - Brazylia: Sara Sorribes Tormo - Beatriz Haddad Maia - godz. 5:00 (Polsat Sport)



Hiszpania - Brazylia: mecz gry mieszanej - godz. 7:00 (Polsat Sport)



Wielka Brytania - Australia: Cameron Norrie - Alex de Minaur - godz. 10:00 (Polsat Sport)



Wielka Brytania - Australia: Katie Boulter - Ajla Tomljanovic - godz. 12:00 (Polsat Sport)



Wielka Brytania - Australia: mecz gry mieszanej - godz. 14:00 (Polsat Sport)



Sobota, 30 grudnia:



Holandia - Norwegia: Arantxa Rus - Malene Helgo - godz. 0:30 (Polsat Sport)



Holandia - Norwegia: Tallon Griekspoor - Casper Ruud - godz. 2:30 (Polsat Sport Extra)



Czechy - Chiny: Jiri Lehecka - Zhizhen Zhang - godz. 3:00 (Polsat Sport)



Holandia - Norwegia: mecz gry mieszanej - godz. 4:30 (Polsat Sport Extra)



Czechy - Chiny: Marketa Vondrousova - Qinwen Zheng - godz. 5:00 (Polsat Sport)



Czechy - Chiny: mecz gry mieszanej - godz. 7:00 (Polsat Sport)



Włochy - Niemcy: Jasmine Paolini - Anqelique Kerber - godz. 7:30 (Polsat Sport Extra)



Włochy - Niemcy: Lorenzo Sonego - Alexander Zverev - godz. 9:30 (Polsat Sport Extra)



Polska - Brazylia: Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia - godz. 10:00 (Polsat Sport)



Włochy - Niemcy: mecz gry mieszanej - godz. 11:30



Polska - Brazylia: Hubert Hurkacz - Thiago Seyboth Wild - godz. 12:00 (Polsat Sport)



Polska - Brazylia: mecz gry mieszanej - godz. 14:00 (Polsat Sport)



Niedziela, 31 grudnia:



Kanada - Chile: Leylah Fernandez - Daniela Seguel - godz. 0:30 (Polsat Sport)



Kanada - Chile: Felix Auger-Aliassime - Nicolas Jarry - godz. 2:30 (Polsat Sport Extra)



USA - Wielka Brytania: Jessica Pegula - Katie Boulter - godz. 3:00 (Polsat Sport)



Kanada - Chile: mecz gry mieszanej - godz. 4:30 (Polsat Sport Extra)



USA - Wielka Brytania: Taylor Fritz - Cameron Norrie - godz. 5:00 (Polsat Sport)



USA - Wielka Brytania: mecz gry mieszanej - godz. 7:00 (Polsat Sport)



Chiny - Serbia: Zhinzhen Zhang - Novak Djokovic - godz. 10:00 (Polsat Sport)



Chiny - Serbia: Qinwen Zheng - Olga Danilovic - godz. 12:00 (Polsat Sport)



Chiny - Serbia: mecz gry mieszanej - godz. 14:00 (Polsat Sport)



Poniedziałek, 1 stycznia:



Chorwacja - Norwegia: Donna Vekic - Malene Helgo - godz. 0:30 (Polsat Sport)



Chorwacja - Norwegia: Borna Corić - Casper Ruud - godz. 2:30 (Polsat Sport Extra)



Polska - Hiszpania: Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina - godz. 3:00 (Polsat Sport)



Chorwacja - Norwegia: mecz gry mieszanej - godz. 4:30 (Polsat Sport Extra)



Polska - Hiszpania: Iga Świątek - Sara Sorribes Tormo - godz. 5:00 (Polsat Sport)



Polska - Hiszpania: mecz gry mieszanej - godz. 7:00 (Polsat Sport)



Francja - Niemcy: Adrian Mannarino - Alexander Zverev - godz. 7:30 (Polsat Sport Extra)



Francja - Niemcy: Caroline Garcia - Angelique Kerber - godz. 9:30 (Polsat Sport Extra)



USA - Australia: Taylor Fritz - Alex de Minaur - godz. 10:00 (Polsat Sport)



Francja - Niemcy: mecz gry mieszanej - godz. 11:30 (Polsat Sport Extra)



USA - Australia: Jessica Pegula - Alja Tomljanovic - godz. 12:00 (Polsat Sport)



USA - Australia: mecz gry mieszanej - godz. 14:00 (Polsat Sport)



Wtorek, 2 grudnia:



Grecja - Chile: Maria Sakkari - Daniela Seguel - godz. 0:30 (Polsat Sport)



Grecja - Chile: Stefanos Tsitsipas - Nicolas Jarry - godz. 2:30 (Polsat Sport Extra)



Czechy - Serbia: Marketa Vondrousova - Olga Danilovic - godz. 3:00 (Polsat Sport)



Grecja - Chile: mecz gry mieszanej - godz. 4:30 (Polsat Sport Extra)



Czechy - Serbia: Jiri Lechecka - Novak Djokovic - godz. 5:00 (Polsat Sport)



Czechy - Serbia: mecz gry mieszanej - godz. 7:00 (Polsat Sport)



Chorwacja - Holandia: Borna Corić - Tallon Griekspoor - godz. 7:30 (Polsat Sport Extra)



Chorwacja - Holandia: Donna Vekić - Arantxa Rus - godz. 9:30 (Polsat Sport Extra)



Chorwacja - Holandia: mecz gry mieszanej - godz. 11:30 (Polsat Sport Extra)



Środa, 3 stycznia:



Francja - Włochy: Adrian Mannario - Lorenzo Sonego - godz. 0:30 (Polsat Sport)



Francja - Włochy: Caroline Garcia - Jasmine Paolini - godz. 2:30 (Polsat Sport Extra)



Francja - Włochy: mecz gry mieszanej - godz. 4:30 (Polsat Sport Extra)



Grecja - Kanada: Stefanos Tsitsipas - Felix Auger-Aliassime - godz. 7:30 (Polsat Sport)



Grecja - Kanada: Maria Sakkari - Leylah Fernandez - godz: 9:30 (Polsat Sport Extra)



Grecja - Kanada: mecz gry mieszanej - godz. 11:30 (Polsat Sport Extra)

GW, Polsat Sport