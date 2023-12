W finałowym meczu Superpucharu Turcji dojdzie do hitowego starcia. Wicelider zmierzy się z liderem. Relacja i wynik na żywo spotkania Galatasaray - Fenerbahce na Polsatsport.pl.

W tureckiej lidze Fenerbache znajduje się tuż nad Galatasaray, mimo że oba zespoły mają na swoim koncie po czternaście zwycięstw, dwa remisy i jednej porażce. Całkiem niedawno, bo w ubiegłą niedzielę doszło do starcia tych zespołów w ramach 18. kolejki Super Lig. Mecz zakończył się remisem 0:0, więc trudno postawić kogokolwiek w roli faworyta.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny rekord świata to tylko kwestia czasu? Jasna deklaracja zawodnika

W barwach Fenerbache na co dzień występuje reprezentant Polski, Sebastian Szymański. Do tej pory w tureckiej lidze wystąpił we wszystkich meczach swojego zespołu - zdobył osiem goli, zanotował pięć asyst i otrzymał dwie żółte kartki.

Relacja i wynik na żywo meczu Galatasaray - Fenerbahce od godziny 18:45 na Polsatsport.pl.

KZ, Polsat Sport