To koniec! Polak odpadł z mistrzostw świata

Polski zawodnik zmierzył się z wyżej rozstawionym Jonnym Claytonem, lecz nie brakowało głosów, że Walijczyk nie znajduje się w najlepszej formie. I choć było to widać, to rywal potrafił zachować więcej zimnej krwi. Po dwóch setach prowadził już 2:0.

Clayton nie grał wybitnie, ale tego dnia to wystarczyło. Ratajskiego stać było na wywalczenie dwóch setów. Walijczyk w IV rundzie zmierzy się z Robem Crossem. Co ciekawe, Clayton zakończył mecz z niższą średnią od Ratajskiego (91,55 do 92,94).

Porażka Ratajskiego oznacza, że w mistrzostwach świata nie ma już żadnego Polaka. Wcześniej odpadli Radek Szagański oraz Krzysztof Kciuk.

Wynik meczu:

Jonny Clayton - Krzysztof Ratajski 4:2

Rzuty za 180: 5-3

Rzuty za 140+: 25-14

Rzuty za 100+: 49-41

Skuteczność na podwójnych: 37,14% (13/35) - 35,48% (11/31)

Najwyższe skończenie: 126-15

Średnia: 91,55 - 92,94

jb, Polsat Sport