Cristiano Ronaldo pobił swój rekord! Niesamowite osiągnięcie

Cristiano Ronaldo poprawił należący do niego rekord pod względem liczby goli we wszystkich rozgrywkach piłkarskich w 2023 roku. Słynny Portugalczyk zakończył go z dorobkiem 54 trafień - w sobotę zdobył bramkę dla Al-Nassr w wygranym 4:1 meczu z Al-Taawoun w saudyjskiej ekstraklasie.