Hit Serie A rozstrzygnięty! Juventus górą w "polskim" meczu

Juventus pokonał na swoim boisku AS Roma 1:0 w hicie 18. kolejki Serie A. W tym spotkaniu na murawie zameldowało się trzech reprezentantów Polski - Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik oraz Nicola Zalewski.

Pierwsza groźna akcja w tym spotkaniu miała miejsce już w piątej minucie. To właśnie wtedy Bryan Cristante zdecydował się oddać strzał na bramkę Wojciecha Szczęsnego. Na szczęście dla polskiego bramkarza piłka po uderzeniu włoskiego pomocnika trafiła w słupek. Później wynik spotkania mógł otworzyć Paulo Dybala, jednak Argentyńczyk nie wykorzystał dobrej okazji i posłał futbolówkę obok bramki Juventusu.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie wyróżnienie dla reprezentanta Polski! W jednej drużynie z Mbappe

Mimo to najbliżej strzelenia gola był Filip Kostić. Zawodnik "Starej Damy" popisał się bardzo mocnym i celnym strzałem, jednak piłkę w ostatniej chwili z linii bramkowej wybił Evan Ndicka. To między innymi dzięki tej skutecznej interwencji obrońcy rzymskiego klubu piłkarze schodzili na przerwę przy bezbramkowym remisie.

Na pierwszego gola w tym spotkaniu kibice musieli poczekać do 47. minuty. Wtedy na listę strzelców wpisał się Adrien Rabiot. Francuz wykorzystał świetne podanie Dusana Vlahovicia i bez problemu pokonał bramkarza Romy.

ALEŻ ASYSTA! 🤌😱



Dušan Vlahović → Adrien Rabiot! ⚽ Fenomenalnie to zrobili zawodnicy Starej Damy! 👏 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/i48hNhAvb5 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 30, 2023

Po tym trafieniu podopieczni Jose Mourinho rzucili się do ataku. Goście coraz częściej zapuszczali się pod pole karnego ekipy z Turynu. Swoich sił próbował między innymi Nicola Zalewski, który przebywał na murawie od pierwszej do 80. minuty. Mimo to defensywa "Starej Damy" okazała się zbyt szczelna.

W 76. minucie na murawie pojawił się Arkadiusz Milik, który zastąpił Vlahovicia. Dobre okazje do strzelenia goli mieli Weston McKennie oraz Federico Chiesa. Mimo to do ostatniego gwizdka wynik spotkania się już nie zmienił.

Po tym meczu Juventus plasuje się na drugim miejscu w tabeli Serie A z dwoma punktami straty do Interu Mediolan. Roma zajmuje natomiast siódmą pozycję.

Juventus - AS Roma 1:0 (0:0)

Bramka: Adrien Rabiot 47

Juventus: Wojciech Szczęsny - Federico Gatti, Bremer, Danilo - Timothy Weah, Weston McKennie (Daniele Rugani 90+6), Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic (Samuel Iling Junior 76) - Dusan Vlahovic (Arkadiusz Milik 76), Kenan Yildiz (Federico Chiesa 65)

AS Roma: Rui Patricio - Gianluca Mancini, Diego Llorente, Evan Ndicka - Rasmus Kristensen, Bryan Cristante, Leandro Paredes (Stephan El Shaarawy 74), Edoardo Bove (Lorenzo Pellegrini 64), Nicola Zalewski (Sardar Azmoun 80) - Paulo Dybala, Romelu Lukaku