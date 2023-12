Koszmar Wilfredo Leona! Co z jego grą?

Wilfredo Leon od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją kolana. Gdy wydawało się, że Kubańczyk z polskim paszportem wraca już do pełni zdrowia, znowu pojawiły się komplikacje, które mogą wyeliminować go z gry nawet na parę miesięcy.

Leon jeszcze w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym musiał borykać się z urazem kolana. Sam podkreślał w swoich wypowiedziach, że to nic poważnego, ale według doniesień "Przeglądu Sportowego", sprawa obecnie wygląda znacznie gorzej.

Pojawiają się bowiem informacje, że u Leona w kości w kolanie pojawiła się dziura. Zagojenie wymaga czasu - być może nawet do lutego przyszłego roku. Na razie doświadczony siatkarz Sir Safety Perugia jest wyłączony z gry. Ćwiczy na siłowni.

O tym jak 2024 rok jest ważny, nie trzeba tłumaczyć żadnemu kibicowi polskiej siatkówki. Przed nami bowiem igrzyska olimpijskie w Paryżu, podczas których mistrzowie Europy będą upatrywani jako jedni z faworytów do medalu. Leon w formie byłby niewątpliwie jedną z gwiazd i czołowych postaci naszej kadry. Wracające od czasu do czasu urazy, i co gorsza - przewlekłe, są jednak powodem do niepokoju.