Polski Cukier Start lepszy od Legii

Świetnie na początku spotkania spisywał się Aric Holman - to głównie dzięki jego akcjom gospodarze prowadzili 10:6. Ciągle aktywni Liam O’Reilly oraz Barret Benson sprawiali, że ekipa z Lublina nadal była w grze. Po trójce Filipa Puta przegrywała zaledwie punktem! Ostatecznie po 10 minutach było 24:22.

W drugiej kwarcie po kolejnym trafieniu O’Reilly’ego Polski Cukier Start wychodził już na prowadzenie. Teraz to właśnie ta drużyna miała inicjatywę ofensywną, a po akcji Jabrila Durhama była już lepsza o sześć punktów. Holman i Vital starali się na to reagować, ale na niewiele to pomagało. Dzięki zagraniu Bensona różnica wzrosła do 10 punktów! Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:45.

Trafienia Michała Kolendy i Marcela Ponitki na początku trzeciej kwarty pozwalały zespołowi trenera Wojciecha Kamińskiego na zbliżenie się do rywali. Trójki Tomislava Gabricia sprawiały, że przyjezdni utrzymywali przewagę. Legia co chwilę zmniejszała straty, ale Polski Cukier Start nadal prezentował się lepiej. Po wsadzie Treya Wade’a po 30 minutach było 60:67.

Zaraz na początku kolejnej części meczu dzięki zagraniu Jabrila Durhama przewaga gości urosła do 12 punktów. Zespół z Warszawy nie był w stanie już realnie odrobić takich strat, a ekipa trenera Artura Gronka kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie Polski Cukier Start zwyciężył 92:75.

Najlepszym zawodnikiem gości był Barret Benson z 20 punktami i 13 zbiórkami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Aric Holman - zdobył 30 punktów i 9 zbiórek.

Legia Warszawa - Polski Cukier Start Lublin 75:92 (24:22, 17:23, 19:22, 15:25)

Legia: Aric Holman 30, Christian Vital 20, Marcel Ponitka 9, Shawn Pipes Jr. 5, Michał Kolenda 5, Raymond Cowels III 4, Dariusz Wyka 2, Marcin Wieluński 0, Josip Sobin 0, Adam Linowski 0.

Polski Cukier Start: Barret Benson 20, Liam O Reilly 19, Tomislav Gabric 18, Filip Put 14, Jabril Durham 13, Trey Wade 4, Jakub Karolak 2, Roman Szymański 2, Bartłomiej Pelczar 0.

PLK.PL