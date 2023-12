Wymęczone zwycięstwo Hurkacza. Polska pokonała Brazylię!

61 sekund. Dokładnie tyle potrzebował Hubert Hurkacz do wygrania pierwszego gema w spotkaniu przeciwko Thiago Seybothowi Wildowi. Jednak jeżeli ktoś myślał, że Polak gładko poradzi sobie z rywalem, ten się przeliczył. Brazylijczyk postawił trudne warunki i walczył o każdą piłkę.

Hurkacz od początku próbował narzucić rywalowi własne warunki gry. Przełamał już pierwszy serwis 79. tenisisty rankingu ATP, ale Brazyliczyk zdobył przełamanie zwrotne i doprowadził do remisu. Kolejne gemy były zacięte, a walka toczyła się o każdy punkt. Hurkacz próbował postraszyć Seybotha Wilda mocnym serwisem, ale 23-latek momentami nic nie robił sobie z podania reprezentanta Polski. Najlepszy polski tenisista dwoił się i troił, aby zapobiec tiebreakowi, ale ostatecznie to właśnie on zadecydował o losach pierwszego seta.

W dodatkowej partii lepszy okazał się Brazylijczyk, który szybko wypracował przewagę 5:1 i nie wypuścił jej do końca tiebreaka wygrywając 7:4.

Hurkacz musiał więc odrabiać straty i drugiego seta rozpoczął od przełamania. Rywal tak jak w pierwszej odsłonie próbował od razu odrobić stratę, ale tym razem Polak zachował czujność w polu serwisowym. Mimo pojedynczych błędów z jednej i drugiej strony w decydującym momencie "zimną krew" zachował wrocławianin, który w siódmym gemie objął prowadzenie 5:2, a chwilę później wyrównał stan meczu.

Pozostał więc ostatni krok. Zwycięstwo w decydującym secie. Brazylijczyk od pierwszego gema wyglądał na wyraźnie zmęczonego trudami pojedynku. 23-latek nie był już tak skuteczny na returnie i zaczął coraz częściej popełniać błędne decyzję w wymianach z reprezentantem Polski. Hurkacz wykorzystał moment słabości rywala, przełamał go w trzecim gemie. Do ostatniej piłki rywal walczył o wyrównanie, ale Polak nie popełnił błędów z pierwszej odsłony i po prawie dwóch i pół godzinie rywalizacji, sięgnął po wygraną w spotkaniu.

Zwycięstwo Hurkacza nad Brazylijczykiem sprawiło, że reprezentacja Polski wygrała z Brazylią. W United Cup 18 zespołów podzielono na sześć grup po trzy ekipy. Grupy A (z Polską), C i E rywalizują w Perth, pozostałe - w Sydney. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

Hubert Hurkacz - Thiago Seyboth Wild 2:1 (6:7, 6:2, 6:3)

Karol Płatek, Polsat Sport