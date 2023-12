Znany piłkarz nie żyje. Był członkiem drużyny, która sensacyjnie pokonała Barcelonę

O śmierci byłego obrońcy poinformowała w piątek oficjalna strona internetowa Słowackiego Związku Piłki Nożnej.

"W przerwie między świętami a końcem roku słowackie środowisko piłkarskie obiegła smutna wiadomość. Peter Mutkovic trafił do nieba. Pochodzący z Bratysławy zawodnik dołączył do Slovana w 1965 roku i spędził tam udaną dekadę. Do historii przeszedł jako sumienny obrońca, dla którego nie było straconych piłek ani przegranych meczów. Doceniali go wszyscy jego trenerzy, a jeżeli ktoś przekonuje do siebie takich mistrzów jak Hucko, Vican, Venglos, Curgaly, Marko czy Statsny, to znaczy, że o grze musiał wiedzieć wszystko" - czytamy w komunikacie.

Mutkovic był zawodnikiem Slovana Bratysława w latach 1965-1975. Z drużyną sięgnął po trzy mistrzostwa i Puchar Czechosłowacji, a także - po sensacyjnym zwycięstwie nad Barceloną w finale rozgrywek - Puchar Zdobywców Pucharów w 1969 roku (choć sam Mutković nie wystąpił w decydującym spotkaniu). Po odejściu ze Slovana trafił na rok do Żiliny, a karierę kończył w lidze austriackiej.

Po zakończeniu kariery próbował swych sił jako trener młodzieży i działacz piłkarski. W 1999 roku był nawet jednym z głównych kandydatów na prezesa Słowackiego Związku Piłki Nożnej.

RI, Polsat Sport