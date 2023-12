Benzema uciekł z Arabii Saudyjskiej?! Natychmiastowa reakcja

Sensacyjne doniesienia docierają z Arabii Saudyjskiej. Według nieoficjalnych doniesień Karim Benzema miał już powiedzieć "dość" i samowolnie opuścić klub Al-Ittihad po ostatniej porażce z Al-Nassr i dużej krytyce, jaka go spotkała. Na wieść o tym, sztab doświadczonego napastnika zareagował momentalnie.

Benzema był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów piłkarskich z Europy do Arabii Saudyjskiej. Śmiało można powiedzieć, że legendę Realu Madryt pod tym względem przebiła tylko... inna legenda "Królewskich" - Cristiano Ronaldo. Obaj rutynowani piłkarze to największe gwiazdy saudyjskich zmagań.

Francuz dotychczas spisywał się bez zarzutów, czego dowodem dwanaście goli w dwudziestu meczach. Ostatnio spadła jednak na jego głowę lawina krytyki, po tym jak Al-Ittihad przegrał z Al-Nassr, którego graczem jest Ronaldo, 2:5. Dodatkowo były napastnik "Trójkolorowych" nie tylko nie zapisał się na liście strzelców, ale sam sprokurował rzut karny. Zespołowi daleko do czołowych lokat, co postanowiono wykorzystać wobec Benzemy i obarczyć go winą za kiepskie rezultaty.

Ten postanowił usunąć się w cień. Skasował konto na Instagramie, gdzie otrzymywał nieprzychylne komentarze. Z kolei hiszpańska "Marca" donosi, że Francuz opuścił czwartkowe oraz piątkowe treningi, wsiadł w samolot i wrócił do Europy. To momentalnie wywołało szereg spekulacji o potencjalnej "ucieczce".

Obóz Benzemy zaprzecza takim doniesieniom, sugerując, że wylot 36-letniego piłkarza był w pełni konsultowany z klubem Al-Ittihad oraz argumentowany urazem stopy i wizytą u lekarzy. Niebawem ma wrócić od Arabii Saudyjskiej. Jego kontrakt jest ważny do 30 czerwca 2026 roku.