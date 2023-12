Duże wzmocnienie Puszczy Niepołomice. Brazylijczyk dołączył do zespołu

Dla 26-letniego Thiago jest to powrót do Puszczy, w której spędził rundę wiosenną, będąc wypożyczonym z Cracovii. Latem wrócił do krakowskiego klubu, z którym miał ważny kontrakt do 31 stycznia. Władze "Pasów" nie zdecydowały się go przedłużyć, m.in. ze względu na problemy zdrowotne zawodnika. Thiago od kilku miesięcy przechodził rehabilitację zerwanych więzadeł w kolanie.

Puszcza, która zajmuje 14. miejsce w tabeli ekstraklasy, pozyskała już dwóch zawodników. Wcześniej umowę podpisał reprezentant Mołdawii - Ioan-Calin Revenco.

Z niepołomickim klubem pożegnał się natomiast pomocnik Marcel Pięczek i przeniósł się do Korony Kielce.

