Conor McGregor zapowiadał, że w Nowy Rok ogłosi rywala i datę powrotu do oktagonu UFC. Dzień wcześniej jednak opublikował w swoich mediach społecznościowych nagranie, w którym zdradził wszystkie najważniejsze informacje dotyczące jego kolejnej walki.

"Panie i panowie, życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Pragnę ogłosić swój powrót. To będzie największy powrót w historii sportów walki. Będzie miał on miejsce w Las Vegas 29 czerwca podczas International Fightweek. Moim przeciwnikiem będzie Michael Chandler. Waga - 185 funtów" - powiedział Irlandczyk, a całą wypowiedź zakończył zanosząc się śmiechem.

Nagranie zostało zinterpretowane na różne sposoby. Jedni uważają, że McGregor dotrzymał słowa i zgodnie z zapowiedzią ogłosił szczegóły najbliższego pojedynku. Inni uznają jego słowa za żart i próbę prowokacji, z których "Notorious" słynie. UFC na razie nie potwierdziło słów McGregora, co oznacza, że walka nie jest jeszcze oficjalnie ogłoszona. Do tego kontrowersje budzi limit wagowy, o którym powiedział Irlandczyk. 185 funtów to limit kategorii średniej, a zatem znacznie wyższej niż waga lekka, w której zwykle rywalizowali McGregor i Chandler.

Dodajmy, że wiele mówiło się o tym, iż zawodnik z Dublina wróci do klatki podczas kwietniowego UFC 300. Jubileuszowa gala ma obfitować w pojedynki z udziałem czołowych fighterów. Na ten moment jednak wskazuje, że do powrotu McGregora dojdzie dwa miesiące później.

Irlandczyk nie walczył od lipca 2021 roku. Wówczas na UFC 264 przegrał przez TKO z Dustinem Poirierem. McGregor nie był w stanie wyjść do drugiej rundy z powodu kontuzji nogi. Przypomnijmy, że 35-latek to jedna z największych legend MMA. Jako pierwszy w historii dzierżył jednocześnie tytuły mistrzowskie w dwóch kategoriach wagowych - w jego przypadku w piórkowej i lekkiej. Natomiast swoim stylem bycia i sposobem zachowywania się w mediach zyskał globalne zainteresowanie i popularność.

Rywalem McGregora będzie Chandler. Amerykanin konsekwentnie odrzuca propozycje innych pojedynków, gdyż czeka na starcie z Irlandczykiem. Ostatnio "Iron" walczył w listopadzie 2022 roku. Przegrał wtedy przez poddanie z Poirierem.

mtu, Polsat Sport