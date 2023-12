Wyrównany rekord! Znamy zwycięzcę prestiżowego turnieju

Poprzednio HC Davos okazał się najlepszy w imprezie, która tradycyjnie kończy się w Sylwestra, w 2011 roku.



Teraz z 16 triumfami szwajcarska drużyna jest współrekordzistą. Razem z Team Kanada, który w obecnej edycji odpadł w półfinale, po porażce z czeskimi Pardubicami po dogrywce.

Pierwszy turniej o Puchar Spenglera odbył się w 1923 roku.

Obecnie w imprezie bierze udział sześć zespołów podzielonych na dwie grupy. Wszystkie wchodzą do fazy pucharowej, ale zwycięzcy grup - od razu do półfinałów (tym razem były to drużyna gospodarzy oraz Dynamo Pardubice).

W 2020 i 2021 roku turniej odwołano z powodu pandemii koronawirusa.