Duda spadł w rankingu

Carlsen wyprzedza Amerykanów Fabiano Caruanę (po raz pierwszy w karierze przekroczył 2800 punktów) i Hikaru Nakamurę oraz aktualnego mistrza świata Chińczyka Dinga Lirena.

Jedyna zmiana w składzie czołowej dziesiątki w porównaniu z notowaniem sprzed miesiąca to awans do niej na najwyższe w karierze, ósme miejsce Amerykanina Leiniera Domingueza Pereza (w maju 2014 był dziesiąty), co spowodowało wypchnięcie z 10. na 11. lokatę byłego mistrza świata Hindusa Viswanathana Ananda.

Duda w porównaniu z rankingiem listopadowym spadł z 16. na 19. pozycję, a dwaj pozostali Polacy w Top 100 poprawili swoje lokaty: Wojtaszek z 60. na 58., a Bartel z 79. na 78.

W rankingu FIDE szachów szybkich Duda zajmuje szóstą pozycję, mając 2748 pkt. Prowadzi Liren - 2830, przed Carlsenem - 2823 i Francuzem Maxime'em Vachier-Lagrave - 2755. Na 46. miejscu jest Wojtaszek - 2654.

W klasyfikacji szachów błyskawicznych prowadzi Carlsen - 2886, przed Nakamurą - 2874 i reprezentantem Francji Alirezą Firouzją - 2863. Duda zajmuje dziewiąte miejsce - 2766.

BS, PAP