Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni. Stoch najwyżej z Polaków

Noworoczne zawody w Ga-Pa wygrał Słoweniec Anże Lanisek. Najlepszy w Oberstdorfie Wellinger zakończył zmagania na trzeciej pozycji, a Kobayashi, podobnie jak w pierwszym konkursie 72. TCS, na drugim.

Liderem cyklu pozostaje 28-letni Niemiec, choć młodszy o rok Japończyk zmniejszył stratę z trzech do 1,8 punktu. Trzeci w klasyfikacji generalnej Austriak Stefan Kraft ma już do tej dwójki wyraźną stratę - 25,2 punktu do Wellingera oraz 23,4 punktu do Kobayashiego.

Po dwóch z czterech konkursów najwyżej notowanym reprezentantem Polski jest Kamil Stoch, który w "generalce" zajmuje 20. miejsce. Trzykrotny zwycięzca TCS w Oberstdorfie uzyskał swój najlepszy wynik w sezonie - był 17. Zawody w Ga-Pa zakończył na 25. pozycji. Do prowadzącego Wellingera traci 82,5 punktu. Na 23. miejscu jest z kolei Piotr Żyła, który w Nowy Rok był na Große Olympiaschanze 22. i w klasyfikacji generalnej awansował o pięć pozycji.

Stoch oraz Żyła jako jedyni nasi reprezentanci wzięli udział we wszystkich czterech dotychczasowych seriach konkursowych turnieju.

Najlepszym z Biało-Czerwonych w poniedziałkowych zawodach był Aleksander Zniszczoł - 29-letni skoczek, który zdobył swoje pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata, zajął 21. miejsce i jest obecnie 28. skoczkiem 72. TCS. Tuż za nim jest Dawid Kubacki, Paweł Wąsek zajmuje 48. miejsce, a Maciej Kot 57.

Kolejny konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się 3 stycznia w Innsbrucku.

Czołówka klasyfikacji generalnej 72. TCS po konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen:

1. Andreas Wellinger (Niemcy) 600,7 punktu

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 598,9

3. Stefan Kraft (Austria) 575,5

4. Manuel Fettner (Austria) 568,1

5. Jan Hoerl (Austria) 566,5

6. Anże Lanisek (Słowenia) 562,5

7. Marius Lindvik (Norwegia) 561,6

8. Michael Hayboeck (Austria) 555

9. Peter Prevc (Słowenia) 554,6

10. Pius Paschke (Niemcy) 552,9

Miejsca Polaków:

20. Kamil Stoch 518,2

...

23. Piotr Żyła 500,8

...

28. Aleksander Zniszczoł 370,3

29. Dawid Kubacki 366,3

...

48. Paweł Wąsek 115,6

...

57. Maciej Kot 102,4

