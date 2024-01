Legendarny angielski piłkarz pozwany do sądu. Obrażał Polaków

Sol Campbell to doskonały przed laty obrońca, jeden z najlepszych na świecie. Niestety, Anglik wsławił się również swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami oraz zachowaniem po zakończonej karierze. Przed Euro 2012 ostrzegał brytyjskich kibiców, aby unikali podróży do Polski, bo wrócą martwi w workach. Teraz został pozwany do sądu za złamanie umowy.