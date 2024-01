Holender do tej pory idzie jak burza. W każdym z trzech spotkań, w których wziął udział, kończył ze średnią blisko 100 pnkt, a do tego nie stracił nawet seta. Nic dziwnego, że to on jest największym faworytem do sięgnięcia po mistrzostwo świata.

Jego poniedziałkowym przeciwnikiem będzie Williams, dla którego sam awans do ćwierćfinału jest wielkim sukcesem. W pokonanym polu zostawił faworyzowanych Danny'ego Nopperta, Martina Schindlera czy Damona Hetę.

Mistrzostwa świata w darcie odbywają się w dniach 15 grudnia - 3 stycznia. Tytułu bronił Michael Smith, który odpadł w 1/8 finału po porażce z Chrisem Dobeyem. W turnieju wzięło udział trzech Polaków. Krzysztof Kciuk przegrał w pierwszej rundzie z Connorem Scottem (0:3), Radek Szagański - w drugiej rundzie z Raymondem van Barneveldem (1:3), a Krzysztof Ratajski - w trzeciej rundzie z Jonnym Claytonem (2:4).

Relacja i wynik na żywo z meczu Michael van Gerwen - Scott Williams od 20:15 na Polsatsport.pl.

jb, Polsat Sport