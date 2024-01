Niezwykły bieg na przełomie lat 2023 i 2024

Pochodzący z Ukrainy, ale od ośmiu lat mieszkający w Polsce i posiadający się już polskie obywatelstwo Starżyński w nałęczowskiej imprezie triumfował po raz piąty. Reprezentuje Ludowy Klub Biegacza "Rudnik" z województwa świętokrzyskiego. Na finiszu minimalnie wyprzedził swojego rodaka Bohdana Semenowicza, którego żona zdecydowanie wygrała rywalizację wśród pań.

Tradycyjnie, pięć minut przed północą, jeszcze w starym roku, nastąpił start do biegu, którego ok. sześciokilometrowa trasa prowadziła ulicami miasta i alejkami parku uzdrowiskowego w Nałęczowie. Uczestnicy metę przekraczali już w 2024 roku. Do biegu przystąpiło ponad 160 kobiet i mężczyzn.

Bieg sylwestrowy, noszący oficjalną nazwę "Nałęczów - Sao Paulo", nawiązuje do najstarszych i najbardziej prestiżowych tego typu zawodów, jakie od 1925 roku rozgrywane są w Brazylii.

Animatorem i nieprzerwanie od pierwszego biegu jednym z organizatorów tej wyjątkowej w Polsce i Europie imprezy jest Stanisław Marzec, który pięciokrotnie w niej triumfował.

Wyniki biegu w Nałęczowie:

mężczyźni

1. Andrzej Starżyński (LKB Rudnik) 17,49

2. Bohdan Semenowicz (Kijów, Ukraina) 17,50

3. Andrzej Orłowski (Lublin) 20,02

kobiety

1. Natalia Semenowicz (Kijów, Ukraina) 20,05

2. Dominika Mazur (Lublin) 23,48

3. Joanna Andrzejewska (Lublin) 23,52

RM, PAP