Sensacja! Faworyt odpadł z mistrzostw świata

Van Gerwen zawsze jest faworytem do końcowego triumfu i tak też było tym razem. Holender w drodze do ćwierćfinału nie stracił nawet seta! Pierwsza parta w starciu z Williamsem musiała mu jednak pokazać, że to spotkanie będzie najtrudniejsze ze wszystkich do tej pory. Anglik nie stracił nawet lega i prezentował się co najmniej dobrze.



Holender wrócił na właściwe tory i objął prowadzenie 2:1. Wydawało się, że ma wszystko w swoich rękach. Williams potrafił jednak wrócić do gry i po raz kolejny wygrywał sety "na sucho". Van Gerwen zawiódł przede wszystkim na podwójnych, gdzie osiągnął tylko 28,95%.

Williams zachował zimną krew do końca i wygrał mecz 5:3.

Wynik meczu:

Michael van Gerwen - Scott Williams 3:5

Rzuty za 180: 11-12

Rzuty za 140+: 28-34

Rzuty za 100+: 58-59

Skuteczność na podwójnych: 28,95% (11/38) - 40,91% (18/44)

Najwyższe skończenie: 121-100

Średnia: 93,31 - 96,32

jb, Polsat Sport