Szczęsny dostanie ultimatum? Trwają rozmowy z Juventusem

Szczęsny jest bramkarzem Juventusu od 2017 roku, do którego trafił z Arsenalu. W międzyczasie był na wypożyczeniu w Brentford oraz AS Roma.

33-letni golkiper pierwotnie był zmiennikiem Gianluigiego Buffona, ale było jasne, że jest szykowany na jego następcę. Od kilku lat Polak to etatowy bramkarz włoskiego giganta.

Kontrakt Szczęsnego z Juventusem ważny jest do czerwca 2025 roku, ale już teraz trwają spekulacje na temat jego przedłużenia. Wcześniej informowała o tym "La Gazzetta dello Sport", ale bez większych szczegółów. Nieoficjalnie mówi się, że umowa miałaby zostać prolongowana o kolejny rok.

Teraz więcej szczegółów zdradza dziennikarz Nicko Schira, który w mediach społecznościowych napisał o rozmowach, jakie trwają między Szczęsnym a Juventusem.

"Rozmowy w toku w sprawie przedłużenia kontraktu Szczęsnego z Juventusem do 2026 roku. Warunkiem nowej umowy jest obniżka wynagrodzenia" - napisał.

Pytanie, co na to Szczęsny, jeżeli doniesienia okażą się prawdziwe. Polski bramkarz w chwili wygaśnięcia kontraktu będzie miał 35 lat. W przypadku jego pozycji nie jest to jeszcze zaawansowany wiek, ale z pewnością mógłby mieć problem ze znalezieniem klubu na tak wysokim poziomie, co Juventus. Z drugiej strony po byłego golkipera Arsenalu mogą się zgłosić kluby spoza Europy, które chętnie pozyskują znanych zawodników z bogatym CV. A takim jest niewątpliwie Szczęsny.

33-latek zdobył z Juventusem trzy mistrzostwa oraz dwa Puchary i dwa Superpuchary Włoch.