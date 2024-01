Tajemnicza śmierć byłej siatkarki. Nie choroba, a morderstwo?

Bolognesi, była zawodniczka i trenerka siatkówki, zmarła w nocy z 23 na 24 grudnia. O zgonie poinformował policję i pogotowie jej mąż, młodszy od niej o sześć lat Kubańczyk Miguel Soto.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar Wilfredo Leona! Co z jego grą?

- Dzień przed Wigilią położyłem się do łóżka dość wcześnie, a o 22.00 już spałem. Nie zauważyłem nawet, o której Paola wróciła do domu. 24 grudnia o 7.00 rano obudził mnie alarm z telefonu komórkowego. Poszedłem zobaczyć, co się stało i zobaczyłem Paolę, leżącą nieprzytomną, z jedną ręką zwisającą jej z łóżka - relacjonował Soto w rozmowie z gazetą "Il Resto del Carlino".

61-latka cierpiała na wrodzoną wadę serca, a na 2024 rok miała już wyznaczony termin operacji zastawki. Lekarze uznali więc początkowo, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Podczas przygotowań do pogrzebu, który miał odbyć się 27 grudnia, na ciele Bolognesi wykryto jednak siniaki. Prokuratura nakazała wstrzymanie wszelkich przygotowań do pochówku i zarządziła sekcję zwłok, podejrzewając, że była siatkarka mogła zostać zamordowana. Tym bardziej, że ślady - zdaniem biegłych - nie mogły powstać w wyniku upadku na łóżko.

Paola Bolognesi, l’allenatrice di pallavolo morta nel sonno: il marito indagato a piede libero https://t.co/KWCspiFe8b . Leggi l'articolo⤵️ — il Resto del Carlino (@qn_carlino) December 27, 2023

Miguel Soto, z którym Paola Bolognesi była związana od trzech lat, został już zatrzymany i przesłuchany przez prokuratora. Policja zabezpieczyła również telefony obojga małżonków.

RI, Polsat Sport