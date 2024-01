33-letnia zawodniczka udzieliła długiego wywiadu tabloidowi "Blick". Piłkarka, grająca obecnie w Atletico Madryt, opowiedziała w nim między innymi o seksistowskich zachowaniach i komentarzach, z którymi musi się regularnie mierzyć. Crnogorcević podkreśliła, że o ile nigdy nie doświadczyła tego ze strony trenerów czy pracowników klubów, w których występowała, o tyle zachowania kibiców wobec niej i jej koleżanek są - delikatnie mówiąc - wysoce niestosowne.

- Zawsze jestem w szoku gdy dzieje się coś takiego, jak ta afera z Luisem Rubialesem, byłym prezesem Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. Seksizm i molestowanie to jednak problem społeczny, który nie dotyczy tylko piłki nożnej. Zobaczcie, co działo się choćby wśród amerykańskich gimnastyczek... Ja na szczęście nigdy nie miałam złych doświadczeń, jeżeli chodzi o kluby, w których grałam. Nie miałam z tym problemu ani w Niemczech, ani w USA, ani w Hiszpanii. Zupełnie inaczej wygląda sprawa z kibicami, piszącymi w Internecie. Ja na przykład otrzymywałam zdjęcia penisów. Czasami chciałabym wiedzieć, o czym myśli facet, wysyłający takie coś... Dwie moje przyjaciółki, które mają dziecko, wyzywane są od "gów... lesb" i dowiadują się z komentarzy, że takim kobietom nigdy nie powinno się zezwalać na posiadanie dzieci, a one same zgniją w piekle. Jak można mieć w sobie tyle frustracji i nienawiści? - zastanawia się Ana-Maria Crnogorcević.

Crnogorcević w piłkarskiej karierze reprezentowała między innymi barwy Hamburger SV, FFC Frankfurt, Portland Thorns i Barcelony. Z żeńską drużyną "Dumy Katalonii" dwukrotnie triumfowała w Lidze Mistrzyń. W reprezentacji Szwajcarii rozegrała 155 meczów, w których strzeliła 72 gole.

RI, Polsat Sport