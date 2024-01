Zmarł Mariusz Karol, były trener klubów koszykarskiej ekstraklasy

Karol urodził się 8 maja 1967 roku w Rzeszowie, gdzie na miejscowym uniwersytecie skończył studia prawnicze. Pierwszą pracę w koszykówce podjął w Warcie Gdynia - znalazł się w sztabie szkoleniowym Tadeusza Hucińskiego, pod wodzą którego kobiecy zespół został w 1996 roku mistrzem Polski.

Po tym sukcesie przeszedł do występującego w męskiej drugiej lidze Trefla Sopot, którego pierwszym trenerem był Adam Ziemiński. W 1997 roku drużyna awansowała do ekstraklasy, a Karol pracował w tym klubie do 2002 roku - był asystentem Tadeusza Aleksandrowicza, Tomasza Służałka, Arkadiusza Konieckiego i Eugeniusza Kijewskiego.

Samodzielną pracę w roli pierwszego trenera na poziomie ekstraklasy rozpoczął w 2002 roku w Unii Tarnów. Później prowadził Unię/Wisłę Kraków/Tarnów, Turów Zgorzelec, Kotwicę Kołobrzeg, Bank PBS Basket Kwidzyn (w 2007 roku awansował do ekstraklasy), Polpharmę Starogard Gdański, Sportino Inowrocław, AZS Koszalin (w 2010 roku wywalczył Puchar Polski) i Rosę Radom, był także w sztabie London Lions.

Ostatnim zespołem Karola na szczeblu centralnym była Energa Kotwica Kołobrzeg, którą w sezonie 2018/2019 utrzymał w pierwszej lidze. Pod koniec 2019 roku szkoleniowiec, za porozumieniem stron, rozwiązał umowę z klubem.

Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w czwartek o godzinie 9.30 w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Wilkowyje-Rzeszów

GW, PAP