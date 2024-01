Kontuzja ważnego gracza lidera PlusLigi. "Jutro będziemy wiedzieć więcej"

Rozgrywający Projektu Warszawa Jan Firlej nie zagrał we wtorkowym meczu ligowym swojego zespołu z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Jak poinformował dziennikarz Polsatu Sport Adrian Brzozowski, 27-letni reprezentant Polski ma problemy ze stopą. - Mam nadzieję, że to drobny uraz. Jutro będziemy więcej wiedzieć - powiedział po spotkaniu Firlej.

"Siatkarze Projektu Warszawa dziś bez Janka Firleja w szóstce. Problemy ze stopą. Raczej bez szans nawet na wejście w nagłej sytuacji" - napisał przed meczem Brzozowski w serwisie społecznościowym X. Faktycznie, podstawowy gracz drużyny trenera Piotra Grabana nie pojawił się w Olsztynie na boisku. W pierwszej szóstce zastąpił go Maciej Stępień.

Po spotkaniu, w którym liderujący w PlusLidze Projekt niespodziewanie przegrał z Indykpolem AZS-em 0:3, Firlej przekazał w rozmowie z Brzozowskim, że o tym, jak poważna jest jego kontuzja, więcej będzie wiadomo po środowych badaniach. - Mam nadzieję, że to drobny uraz. Jutro będziemy więcej wiedzieć, po testach będziemy mądrzejsi - powiedział.

Siatkarz warszawskiej drużyny przyznał, że oglądanie meczu z kwadratu dla rezerwowych wiązało się dla dość stresujące. - Starałem się wspierać chłopaków z ławki najlepiej jak potrafiłem. Bardziej przeżywałem mecz, niż będąc na boisku - przyznał.

27-latek pochwalił postawę rywali Projektu we wtorkowym spotkaniu oraz atmosferę w odnowionej olsztyńskiej hali "Urania", do której zespół Indykpolu AZS-u wrócił w grudniu po dwuletniej przerwie. - Fajna gra Olsztyna, myślę, że atmosfera na hali była super. Olsztyn długo czekał na "Uranię" i super to na ten moment działa. Szkoda, że pierwszy mecz wygrywają tutaj przeciwko nam, ale gratulacje dla nich, bo zagrali bardzo dobre spotkanie - podkreślił gracz, który był zawodnikiem klubu z Warmii i Mazur w sezonie 2021/2022.

W 2022 i 2023 roku Firlej był powoływany przez selekcjonera Nikolę Grbicia do reprezentacji Polski. W obu sezonach reprezentacyjnych występował w Biało-Czerwonych barwach w fazie interkontynentalnej rozgrywek Ligi Narodów, które nasza drużyna narodowa zakończyła w tych latach odpowiednio na trzecim (2022) i na pierwszym miejscu (2023).

GW, Polsat Sport