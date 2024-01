W meczu 14. kolejki PlusLigi ostatni w tabeli zespół Enea Czarni Radom zmierzy się z Barkomem Każany Lwów. Kiedy transmisja spotkania? Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online meczu Czarni Radom - Barkom w wtorek 2 stycznia od godz 18:20 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Radomski zespół w swoim pierwszym meczu w 2024 roku stanie przed szansą, by po ponad dwóch latach wreszcie odczarować własną halę i w końcu w niej zwyciężyć. Zespół, który od niedawna prowadzi argentyński trener Waldo Kantor, bardzo potrzebuje punktów - jak do tej pory w całym sezonie wywalczył jedynie "trzy" oczka. Wygrał tylko jedno spotkanie, a przegrał już dwanaście i jest na ostatnim miejscu w tabeli.

Drużyna ze Lwowa spisuje się lepiej - obecnie zajmuje 12. pozycję z dorobkiem pięciu zwycięstw i ośmiu porażek. Ostatniej kolejki zespół trenera Ugisa Krastinsa nie może jednak zaliczyć do udanych - występując w roli gospodarzy Barkom Każany przegrał w Wieluniu 1:3 z GKS-em Katowice, dla którego było to dopiero trzecie zwycięstwo w sezonie. W Radomiu lwowianie z pewnością będą chcieli zrehabilitować się za porażkę sprzed kilku dni i dopisać do ligowej tabeli cenne punkty.

Kiedy transmisja spotkania? Gdzie obejrzeć mecz Czarni Radom - Barkom?

Transmisja TV i stream online meczu Enea Czarni Radom - Barkom Każany Lwów we wtorek, 2 stycznia od godziny 18:20 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

GW, Polsat Sport