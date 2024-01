W pierwszym meczu PlusLigi w 2024 roku Indykpol AZS Olsztyn zagra u siebie z liderem rozgrywek Projektem Warszawa. Kiedy transmisja spotkania? Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online meczu Indykpol - Projekt we wtorek 2 stycznia od godziny 15:45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

To będzie starcie dwóch zespołów, które rok 2023 kończyły w całkowicie odmiennych nastrojach. Olsztynianie w zaległym meczu 5. kolejki przegrali na własnym boisku z PGE GiEK Skrą Bełchatów 1:3. Była to dla nich druga kolejna domowa porażka od powrotu do odnowionej hali "Urania", a trzecia z rzędu w ogóle.

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne. Gwiazdor Plusligi wybrał klub na przyszły sezon

Z kolei zespół Projektu zakończył minione dwanaście miesięcy pewnym zwycięstwem u siebie nad Stalą Nysa (3:0) i, wobec porażki Jastrzębskiego Węgla z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, awansował na pierwsze miejsce w tabeli.

Czy drużyna Indykpolu AZS-u przerwie złą passę, a zarazem odczaruje "Uranię"? Czy jednak w meczu 14. kolejki PlusLigi warszawianie podtrzymają serię zwycięstw i umocnią się na prowadzeniu?

Kiedy transmisja spotkania? Gdzie obejrzeć mecz Indykpol - Projekt?

Transmisja TV i stream online meczu Indykpol AZS Olsztyn - Projekt Warszawa we wtorek, 2 stycznia od godziny 15:45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

GW, Polsat Sport