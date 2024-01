We wtorkowym meczu 14. kolejki siatkarskiej PlusLigi PGE GiEK Skra Bełchatów podejmie Jastrzębski Węgiel. Jeszcze kilka lat temu takie starcie byłoby hitem na szczycie tabeli. Dziś oba zespoły są w zupełnie innej sytuacji, ale rywalizacja tych drużyn rozpala serca kibiców niezależnie od zajmowanych przez nie miejsc. Kiedy mecz PGE GiEK Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel? O której godzinie? Transmisja meczu w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Gospodarze po 13 rozegranych spotkaniach mają na koncie 16 punktów i plasują się na 10. pozycji w ligowej tabeli. Bełchatowianie przystąpią jednak do dzisiejszego meczu opromienieni dwoma wyjazdowymi zwycięstwami na zakończenie minionego roku. PGE GiEK Skra pokonała Eneę Czarnych Radom (3:1) i Indykpol AZS Olsztyn (3:1), udowadniając, że nie zrezygnowała z walki o fazę play-off. Podopieczni Andrei Gardiniego do ósmej w tym momencie Grupy Azoty ZAKSY tracą zaledwie pięć "oczek", co wcale nie jest dystansem nie do odrobienia.

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne. Gwiazdor PlusLigi wybrał klub na przyszły sezon

W dużo lepszej sytuacji są mistrzowie Polski, siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy są obecnie wiceliderami PlusLigi. Ekipa trenera Marcelo Mendeza będzie dziś podwójnie zmotywowana, ponieważ do wyjazdowego starcia z PGE GiEK Skrą podejdzie tuż po dość niespodziewanej porażce z Aluronem CMC Wartą Zawiercie (1:3), która - przy jednoczesnej wygranej Projektu Warszawa z PSG Stalą Nysa - strąciła ich z pierwszego miejsca w tabeli. Czy jastrzębianie zdołają błyskawicznie wrócić na zwycięską ścieżkę?

Kiedy mecz PGE GiEK Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel? O której godzinie?

Transmisja meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 21:00.

RI, Polsat Sport