Turniej Czterech Skoczni: Kwalifikacje w Innsbrucku. Relacja i wyniki na żywo

Turniej Czterech Skoczni zakończył już część niemiecką i teraz rozgrywany będzie w Austrii. Po konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen liderem z dorobkiem 600,7 pkt jest Wellinger, który ma 1,8 pkt przewagi nad drugim Kobayashim. 28-latek może zostać pierwszym Niemcem, który wygrał Turniej Czterech Skoczni od triumfu Svena Hannawalda w sezonie 2001/02.

Musi jednak potwierdzić swoją wysoką formę na dwóch skoczniach - w Innsbrucku i Bischofshofen. We wtorek na pierwszym z austriackich obiektów odbędą się kwalifikacje. To one zadecydują o parach w środowym konkursie. Warto bowiem przypomnieć, że rywalizacji w TCS odbywa się w systemie KO. Do drugiej rundy awansują zwycięzcy par i pięciu szczęśliwych przegranych.

Podczas noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen trzech Polaków awansowało do serii finałowej. Aleksander Zniszczoł był 21., Piotr Żyła 22., a Kamil Stoch 25. Dawid Kubacki zajął 33. lokatę i zakończył występ po pierwszej rundzie. Czy tym razem "Biało-Czerwoni" poprawią swoje wyniki? Kwalifikacje będą miały tu duże znaczenie.

Relacja i wyniki na żywo kwalifikacji w Innsbrucku na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:30.

JŻ, Polsat Sport