Najlepsi polscy gracze w TFT powalczą o tytuł mistrza Polski. Rusza Samsung Galaxy Ultraliga Teamfight Tactics!

Już 4 stycznia rozpocznie się siódmy sezon turnieju Samsung Galaxy Ultraliga Mistrzostwa Polski w Teamfight Tactics. Szesnastu najlepszych polskich zawodników w TFT zmierzy się w serii potyczek w walce o nagrody pieniężne z puli niemal 26 000 złotych oraz awans do rozgrywek europejskich – Golden Spatula Cup. W tym sezonie zobaczymy sześciu debiutantów oraz nową casterkę (Asaika), która obok BlackFireIce i Kezman będzie dbała o mistrzowski komentarz w trakcie rozgrywek.

Awans do siódmego Sezonu Samsung Ultraliga TFT wywalczyło 16 zawodników, ale sposobów na dostanie się do turnieju były aż trzy. Sześciu zawodników czyli: Dawid Palac „Dawidowski”, Atrur Twarowski „haskus”, Sebastian Chajutin „PMK Left”, Tymoteusz Kniter „PMK stinkyabuser”, Szymon Janas „kubek5” oraz Michał Wojciechowski „tusiek10”, wywalczyło swoje miejsca w otwartych kwalifikacjach. Kolejnych sześciu graczy: Mateusz Jasiński „LIQUID alanzq”, Bartłomiej Zbroja „Zbrojson”, Bartosz Ignatowicz „xsoren”, Nadom Maani „Z10 Lelouch”, Dawid Wyskiel „Yuta”, Kacep Piśniak „shircane” awansowali dzięki wysokiej punktacji w rankingach EUNE i EUW. Cztery ostatnie miejsca przypadły najlepszej czwórce szóstego sezonu Mistrzostw Polski, czyli: Filipowi Obajtkowi „TG Fifek”, Jakubowi Warzesze „kubixon”, Andrzejowi Fiksowi „Z10 traviscwat” i Szymonowi Jakubowskiemu „ANP Shreddin”.

W siódmym sezonie Samsung Galaxy Ultraliga Mistrzostw Polski w TFT dojdzie do ciekawej sytuacji, w której jeden z zawodników (Yuta) po raz pierwszy w historii rozgrywek organizowanych przez FRENZY będzie uczestnikiem dwóch różnych turniejów. Dawid „Yuta” Wyskiel to m.in. były zawodnik formacji Komil and Friends, którą reprezentował w siódmym i ósmym sezonie turnieju Ultraliga. Z niecierpliwością czekamy też na debiut Asaiki, która 4 stycznia pojawi się na ekranach w roli naszej nowej casterki – powiedział Paweł Śpiechowicz, manager odpowiedzialny za realizację rozgrywek.

Tradycyjnie rozgrywki będą podzielone na trzy etapy, które pozwolą na sprawiedliwe wyłonienie najlepszego stratega tego sezonu. Rozpoczynamy od karuzeli, gdzie gracze w dwóch grupach (A i B) rozegrają po dwie partie w trakcie czterech dni. Im wyższa lokata, tym wyższa punktacja w klasyfikacji grupowej, a to będzie miało wpływ na ich dalsze losy. Dwóch graczy z każdej grupy, którzy będą mieli najlepszy wynik, awansuje bezpośrednio do trzeciego etapu (wielkiego finału) oraz zagwarantuje sobie udział w Golden Spatula Cup, a gracze z dwóch ostatnich miejsc będą musieli pożegnać się z turniejem.

Pozostała ósemka awansuje do fazy bitwy, która potrwa dwa dni, w trakcie których zawodnicy rozegrają osiem meczów. Topowa czwórka z drugiej fazy awansuje do wielkiego finału, gdzie spotka się z czwórką graczy wyłonionych w fazie pierwszej. Wielki finał potrwa jeden dzień i osoba z najwyższą punktacją będzie nowym mistrzem polski.

Najświeższe informacje z rozgrywek można śledzić na kanałach Ultraliga na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz na stronie ultraliga.pl. Sam turniej będzie transmitowany w każdy czwartek od godz. 18:00 na kanale Polsat Games oraz w Internecie na platformie Twitch i YouTube.

Informacja prasowa