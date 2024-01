PlusLiga: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja i wynik na żywo

Aż ciężko w to uwierzyć, że gdyby runda zasadnicza PlusLigi kończyła się wraz z 2023 rokiem, to ZAKSY zabrakłoby w fazie play-off PlusLigi! Dla hegemona ostatnich lat Ligi Mistrzów byłaby to gigantyczna katastrofa. Na szczęście dla kędzierzynian jest jeszcze sporo meczów i wiele punktów do zdobycia, ale siatkarze z Opolszczyzny muszą zacząć je gromadzić.

O ile wpadki na początku rozgrywek były tłumaczone mozolnym wejściem w sezon, tak kolejne porażki zaczęły budzić niepokój wśród kibiców ZAKSY. Po trzech niepowodzeniach z rzędu, kędzierzynianie wygrali w Suwałkach ze Ślepskiem Malow 3:0, ale bilans siedmiu zwycięstw i aż sześciu porażek nie powala na kolana. Wystarczy powiedzieć, że wicemistrzowie kraju do podium tracą już dziewięć "oczek", a do liderującego Projektu aż 14.

Dziewięć punktów przewagi nad ZAKSĄ ma również Warta, która plasuje się na czwartej lokacie z bilansem dziesięciu zwycięstw i trzech porażek. Podopieczni Michała Winiarskiego spisują się bez zarzutów, wygrywając trzy ostatnie spotkania, m.in. z Jastrzębskim Węglem 3:1. Dodatkowo "Jurajscy Rycerze" awansowali do 1/8 finału Pucharu CEV, gdzie zmierzą się z włoskim Power Volley Milano.

Warto zaznaczyć, że oba zespoły rywalizowały ze sobą w poprzednim sezonie aż pięciokrotnie. Trzykrotnie wygrywała ZAKSA - po jednym razie w PlusLidze, Lidze Mistrzów oraz Pucharze Polski.

Relacja i wynik na żywo meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie od godz. 18:20 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport