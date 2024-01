Przed nami spotkanie, którego stawką jest awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch. W 1/8 finału zmierzą się ze sobą zespół Nicoli Zalewskiego - AS Roma i drugoligowe Cremonese. Kiedy mecz AS Roma - Cremonese? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.