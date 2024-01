Czas na 1/8 finału Pucharu Włoch, w którym zmierzą się AS Roma i US Cremonese. Faworytem jest zespół Jose Mourinho, ale rozgrywki Coppa Italia już nie raz udowodniły, że miano faworyta nie znaczy praktycznie nic. Przekonał się o tym choćby zespół Napoli. Mistrzowie Włoch odpadli z rozgrywek już po pierwszym meczu. Relacja i wynik na żywo meczu AS Roma - US Cremonese na Polsatsport.pl.