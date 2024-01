Rekord goni rekord

Blisko 80 wyników z sezonu 2023 jako rekordy Polski i najlepsze w historii kraju ratyfikował w ostatnich dniach ubiegłego roku Zespół ds. Ratyfikacji Rekordów Polski. – W konkurencjach olimpijskich jedyny rekordowy wynik to rezultat Aleksandry Lisowskiej w maratonie, ale w sezonie halowym rekordami imponowały Natalia Kaczmarek i przede wszystkim Adrianna Sułek – przypomina Janusz Rozum, szef zespołu ratyfikacyjnego.

Do zespołu w ciągu ostatnich 12 miesięcy spłynęły dziesiątki komunikatów z zawodów organizowanych nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach takich jak Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone.

– W sumie przeanalizowaliśmy dziesiątki wyników z zawodów rozgrywanych na całym świecie. Ostatecznie jako rekordy Polski nasz zespół ratyfikował 79 wyników– mówi przewodniczący komisji ratyfikacyjnej Janusz Rozum.

Wśród ratyfikowanych wyników jest m.in. niedawny rezultat Aleksandry Lisowskiej, która na początku grudnia w Walencji czasem 2:25:52 poprawiła rekord Polski w maratonie.

– Chociaż to jedyny „letni” rekord nie można zapomnieć, że w hali błyszczała już Natalia Kaczmarek, która dwukrotnie poprawiała rekord Polski na dystansie 400 metrów. Latem też zbliżyła się do rekordowych osiągnięć Ireny Szewińskiej, co pozwala z optymizmem patrzeć na sezon 2024. Zeszłej zimy imponowała również Adrianna Sułek. Ona także dwa razy poprawiała rekord kraju w pięcioboju, a jej wynik ze Stambułu, czyli 5014 punktów był przez chwilę halowym rekordem świata – przypomina Rozum.

Do rekordowych tabel dołączyły po sezonie 2023 wyniki z biegów ulicznych i ultra długich. Jak podkreśla przewodniczący zespołu te rezultaty będą uznawane za najlepsze w historii.

– Dzięki współpracy z Tadeuszem Dziekońskim, cenionym międzynarodowym atestatorem tras, udało nam się opracować także listę najlepszych wyników w konkurencjach biegowych na nietypowych dystansach np. w biegu sześciodobowym. To zestawienie nie będzie miało oficjalnie tytułu listy rekordów Polski, gdyż na takich dystansach świat notuje jedynie najlepsze wyniki – dodaje Janusz Rozum.

Pełna lista zatwierdzonych rekordów dostępna jest w zakładce STATYSTYKA na stronie internetowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

