Świątek nie zawodzi w Australii. Arcyważne zwycięstwo!

Polacy bardzo dobrze radzili sobie w fazie grupowej United Cup, pokonując najpierw Brazylijczyków, a następnie Hiszpanów. W świetnym stylu awansowali do ćwierćfinału, w którym czekali na nich Chińczycy.

Tę rywalizację zaplanowano na środę - jako pierwsi o 3 rano polskiego czasu na kort wyszli Hubert Hurkacz i Zhizhen Zhang. Wrocławianin rozegrał dobre zawody i ostatecznie pokonał rywala 6:3, 6:4. Dał tym samym naszej reprezentacji prowadzenie 1:0 w boju ćwierćfinałowym.

Następnie pałeczkę przejęła Świątek. Liderka rankingu mierzyła się z Zheng i choć mecz zaczął się od przełamania Polki przez Chinkę, w dalszej części pierwszego seta wszystko potoczyło się już po myśli raszynianki. Odrobiła ona dwa gemy straty i zwyciężyła 6:2.

Druga odsłona zaczęła się od popisu Świątek. Wygrała trzy kolejne gemy (w tym jeden do 0) i wydawało się, że pewnym krokiem zmierza po zwycięstwo. Wtedy jednak przebudziła się Zheng, która - raz przełamując Polkę - wyrównała wynik seta. Od stanu 3:3 to znów raszynianka przejęła inicjatywę, której nie oddała już do końca. Wygrała 6:3, zapewniając naszej reprezentacji awans do półfinału bez względu na wynik gry mieszanej.

Iga Świątek - Qinwen Zheng 6:2, 6;3

JŻ, Polsat Sport