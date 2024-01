Świetny początek! Hurkacz wykonał zadanie

Polacy bardzo dobrze radzili sobie w fazie grupowej, pokonując najpierw Brazylijczyków, a następnie Hiszpanów. W świetnym stylu awansowali do ćwierćfinału, w którym czekali na nich Chińczycy.

Tę rywalizację zaplanowano na środę - o 3 rano polskiego czasu na kort wyszli Hubert Hurkacz i Zhizhen Zhang. Panowie znają się doskonale, bo mieli okazję mierzyć się ze sobą dwukrotnie w październiku zeszłego roku. W Szanghaju lepszy był Polak, a tydzień później w Tokio - Chińczyk.

Tym razem znów triumfował Hurkacz. Nasz reprezentant zaczął od wykorzystania swojego gemu serwisowego, po czym od razu przełamał Zhanga. Chwilę później wyszedł na prowadzenie 3:0, układając sobie w ten sposób seta. W dalszej części gry robił użytek ze swojego podania i ostatecznie wygrał 6:3.

W drugiej odsłonie Polak miał trudniej. Zawodnicy szli łeb w łeb aż do stanu 3:3. Zmieniło się to w siódmym gemie, w którym wrocławianin przełamał Zhanga. Wyszedł tym samym na prowadzenie 4:3, co okazało się decydujące. Do końca seta obaj tenisiści wygrywali swoje gemy, dzięki czemu Hurkacz zwyciężył 6:4, a w całym meczu - 2:0.

Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang 6:3, 6:4

JŻ, Polsat Sport