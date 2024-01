Iga Świątek szczerze przed półfinałem United Cup! "Jestem zadowolona"

W środę Polacy wygrali trzecie spotkanie w turnieju. Reprezentacja Chin uległa 0:3. Rywalizację polsko-chińską rozpoczął Hurkacz. Polski tenisista pokonał Zhizhena Zhanga 6:3, 6:4. Potem do rywalizacji dołączyła Świątek, która zmierzyła się z Qinwen Zheng. Dla Polki był to całkiem łatwy mecz, bo rozstrzygnął się w dwóch setach 6:2, 6:3. Dzięki wygranej, Świątek ma na swoim koncie sto wygranych meczów w roli liderki rankingu WTA. O wyniku całej rywalizacji Polski z Chinami zadecydował mecz deblowy. W mikście duet Katarzyna Piter i Jan Zieliński pokonał parę Xiaodi You, Fajing Sun 6:3, 5:7, 10:7.

Awans do półfinału United Cup oznacza przeniesienie z Perth do Sydney. Tuż po przylocie do nowej lokalizacji dotychczasowy występ podsumowała Świątek.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani. To dla nas kolejna szansa. Taka jak w zeszłym roku. Idziemy do przodu. Jestem zadowolona z naszego występu w Perth - był solidny. Jesteśmy w dobrym rytmie i gramy tutaj swoje najlepsze zawody - powiedziała polska tenisistka.

Polska w półfinale United Cup swój mecz rozegra w nocy z piątku 5 stycznia na sobotę 6 stycznia. Początek rywalizacji o godzinie 0:30. Transmisja w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

KZ, Polsat Sport