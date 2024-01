Kiedyś znokautował polskiego mistrza! Teraz został aresztowany

Adamek i Miller zmierzyli się ze sobą w październiku 2018 roku. Podczas walki w Wintrust Arena w Chicago Amerykanin przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, nokautując polskiego mistrza w drugiej rundzie.

Swój ostatni pojedynek Miller odbył w grudniu 2023 roku. Naprzeciwko niego podczas hitowej gali w Arabii Saudyjskiej stanął Daniel Dubois (20-2, 19 KO). Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych pięściarz przegrał ten pojedynek przez techniczny nokaut w dziesiątej rundzie.

Według informacji przekazanych przez portal wsvn.com Miller trafił teraz do aresztu. Według zeznań poszkodowanego pięściarz miał zaatakować dealera samochodowego, gdy ten wyciągnął kluczyki do jednego z pojazdów. 35-latek następnie chwycił kluczyki, wsiadł do samochodu i odjechał. Nie wiedział jednak, że w skradzionym pojeździe znajduje się lokalizator, dzięki któremu policja szybko go zatrzymała. Miller został oskarżony o kradzież bez użycia broni i włamanie z napaścią.

AA, Polsat Sport