PSG Stal Nysa zajmuje ósmą pozycję w tabeli. Do tej pory wygrała sześć spotkań, siedem przegrała. Po dwóch z rzędu wygranych spotkaniach, najpierw z Treflem Gdańsk, a potem z KGHM Cuprum Lubin przyszedł gorszy występ przeciwko zespołowi Projektu Warszawa. Na zakończenie 2023 roku, na wyjeździe nysanie ulegli warszawianom 0:3 (19:25, 15:25, 22:25). W pierwszym i drugim secie od początku prowadzenie wypracowali sobie gospodarze. Trzecia partia była odmienna - to w niej PSG Stal wyszła na prowadzenie 4:8, ale długo nie pocieszyła się korzystnym rezultatem, bo podopieczni Piotra Grabana szybko odrobili straty i efektowanym asem serwisowym Bołądzia zakończyli całe spotkanie.

Ślepsk Malow Suwałki z czterema zwycięstwami i i dziewięcioma porażkami zajmuje trzynaste miejsce w tabeli PlusLigi. Do czwartkowego rywala traci dziesięć punktów. Ślepsk ma na swoim koncie już trzy porażki z rzędu, wszystkie do zera. Ostatnia przegrana miała miejsce w trzynastej kolejce rozgrywek. Do Suwałk przyjechała Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i mimo drobnych problemów w drugim secie (wygranym 32:20) ograła gospodarzy 3:0.

Relacja i wynik na żywo meczu PGE Stal Nysa - Ślepsk Malow Suwałki od 15:45 na Polsatsport.pl.

KZ, Polsat Sport