Polskie siatkarki z pierwszym triumfem! Świetny start mistrzostw

Polskie siatkarki do lat 19 pojechały na te mistrzostwa pod wodzą nowego szkoleniowca - Miłosza Majki. Presja na młodych zawodniczkach jest duża, stawiane są one bowiem w roli faworytek do zwycięstwa w tym turnieju.

Pierwszy krok ku temu postawiły w środę podczas meczu z gospodyniami mistrzostw - Litwinkami. Polki od początku przejęły kontrolę w tym spotkaniu, nie dając rywalkom dojść do słowa. Pewne zwycięstwo 3:0 pokazało, że stawianie na Polskę ma pokrycie w rzeczywistości.

Następnymi rywalkami polskich siatkarek będą Estonki. Zmierzą się z nimi już w czwartek.

Polska – Litwa 3:0 (25:17, 25:13, 25:16)

Składy zespołów:



Polska: Sobanty (12), Fiedorowicz (18), Moszyńska (4), Podlaska (8), Siuda (4), Spławska (10), Suska (libero) oraz Milewska (1), Dombrowska (2), Szewczyk, Adamczyk, Ornoch (1), Hewelt (3) i Maciejewicz (libero)



Litwa: Gabulaite (4), Gailiute (1), Bardauskaite (3), Petuchowa (8), Jesipenko (5), Rakauskaite (1), Gaubaite (libero) oraz Zukaite, Mukaite (2), Kuodaityte (3), Urbonaite, Vilimaite (1) i Aleknaite (libero)