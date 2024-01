Śląsk Wrocław ma nowego zawodnika. Jest znany polskim kibicom

31-letni Klassen występował do tej pory w klubach z łącznie 11 krajów, w tym również w Polsce. W sezonie 2021/22 bronił barw Czarnych Słupsk, z którymi dotarł do półfinału play off, gdzie lepszy okazał się... Śląsk. Kanadyjczyk w tamtych rozgrywkach zdobywał średnio 13,7 punktu i miał 6,6 asysty w meczu.

W poprzednich rozgrywkach Klassen grał m.in. w czeskim Nymburku oraz francuskim Limoges, a obecny sezon rozpoczął w greckim AS Karditsas, gdzie notował średnio 7,8 pkt i 5,2 asysty.

W barwach Śląska będzie mógł zadebiutować w niedzielę w meczu z MKS Dąbrowa Górnicza. Wicemistrzowie Polki, którzy występują również w Pucharze Europy, po 15 kolejkach zajmują w ligowej tabeli 12. miejsce.

KZ, Polsat Sport