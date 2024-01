WTA w Auckland: Marie Bouzkova - Elina Switolina. Relacja i wynik na żywo

Turniej w Auckland to dla dwóch tenisistek czas powrotu na kort po dłuższej przerwie. Do Nowej Zelandii przyleciały zarówno Caroline Woźniacki, jak i Emma Raducanu. Obu tych zawodniczek nie ma już jednak w turnieju. Obie przegrały swoje mecze z Eliną Switoliną.

Nie oznacza to jednak, że Ukrainka do ćwierćfinału awansowała bez perturbacji. W starciu z Raducanu długo wydawało się, że to Brytyjka zagra o awans do najlepszej czwórki turnieju. Ostatecznie po trzysetowej batalii zwyciężyła pogromczyni Igi Świątek z Wimbledonu.

Teraz Ukrainkę czeka równie trudne zadanie. Marie Bouzkova w Auckland rozkręca się z meczu na mecz. W pierwszym starciu odprawiła z kwitkiem Magdalenę Fręch. Polka zagrała znakomity tenis, ale na Czeszkę było to za mało. W drugim pojedynku w Nowej Zelandii Bouzkova w dwóch setach, tracąc zaledwie jednego gema, ograła Amerykankę Amandę Anisimową.

Obie ćwierćfinalistki mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Dwa razy górą była Ukrainka. Jedno zwycięstwo w tych meczach odniosła Czeszka. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo z meczu Marie Bouzkova - Elina Switolina na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 6:30.

K.P, Polsat Sport