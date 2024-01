Znakomity mecz Kamila Semeniuka! Perugia w półfinale Pucharu Włoch

Pierwszy set należał do Perugii, która mimo nieobecności kilku graczy, w tym choćby reprezentanta Polski Wilfredo Leona (który przebrał się w koszulkę meczową, choć było wiadomo, że na parkiecie się nie pojawi) błyskawicznie odskoczyła od stanu 2:2 na kilka punktów, a następnie konsekwentnie powiększała przewagę, która w pewnym momencie wynosiła nawet 6 "oczek" (13:7). I gry wydawało się, że ekipa ze stolicy Umbrii z łatwością wygra tę partię, podopieczni trenera Angelo Lorenzettiego złapali zadyszkę, pozwalając rywalom na zbliżenie się na punkt (21:20, potem 23:22). Końcówka ponownie należała jednak do Perugii: najpierw drużynie Perugii pomógł przyjmujący gości Tommaso Rinaldi, który zaserwował w antenkę, a chwilę później bohaterem ostatniej akcji został Kamil Semeniuk, który zatrzymał blokiem atak Maksima Sapożkowa, dając swojemu zespołowi zwycięstwo 25:22. Co ciekawe, był to jedyny punktowy blok Sir Susa Vim w tej części spotkania (a przy okazji piąty w pierwszym secie punkt reprezentanta Polski).

Zawodnicy Angelo Lorenzettiego kontrolowali również drugą odsłonę meczu, choć na więcej niż dwa punkty udało im się odskoczyć dopiero przy prowadzeniu 12:9. Duża w tym zasługa Kamila Semeniuka, który przy stanie 10:9 dwa razy z rzędu zapunktował z dość trudnych pozycji. Gospodarze złapali wiatr w żagle i chwilę później zwiększyli przewagę nad Modeną do 8 "oczek", odskakując po pierwszym w czwartkowym starciu asie serwisowym Semeniuka na 18:10. Takiej zaliczki siatkarze Sir Susa Vim nie mogli już roztrwonić. Ekipa ze środkowej części Włoch wręcz znokautowała przeciwników, triumfując w drugim secie 25:16. Partię zakończyła tym razem fatalna zagrywka Bruno Rezende, który trafił w siatkę. Serwis i atak na pewno nie były tego dnia mocną stroną Modeny, gdyż zarówno w pierwszej, jak i drugiej odsłonie meczu Perugia zdobywała po błędach gości po 10 (!) punktów.

Trzeci set był już tylko formalnością. Gospodarze błyskawicznie wypracowali sobie czteropunktową przewagę (8:4), która pozwoliła im spokojnie kontrolować przebieg wydarzeń na parkiecie. Modenie udało się co prawda zmniejszyć dystans do 2 "oczek" (10:8), ale to tylko rozdrażniło Perugię, która... odskoczyła na 5 (14:9), a później nawet na 7 (19:12) punktów. Ostatecznie półfinaliści poprzedniej edycji Pucharu Włoch zwyciężyli 25:18 i w całym meczu 3:0.

W walce o wielki finał Perugia zmierzy się z Allianz Milano, które wyeliminowało po tie-breaku ubiegłorocznego triumfatora, Piacenzę.

Puchar Włoch - 1/4 finału

Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena 3:0 (25:22, 25:16, 25:18)

RI, Polsat Sport