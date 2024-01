"Jestem córką diabła". Szokujące wyznanie siostry słynnej tenisistki

Starsza ze sióstr Osaka na początku wpisu wysunęła oskarżenia wobec swojego ojca Leonarda. Miał on bezprawnie wtargnąć do domu ich matki.

"Chcę, żebyś wiedział, jak bardzo jestem tobą rozczarowana i zniesmaczona, jako ojcem i człowiekiem w ogóle. Zawiodłeś w każdy możliwy sposób. Znęcałeś się nade mną od najmłodszych lat i nadal nękasz moją matkę. Nadal znęcasz się nad nią emocjonalnie i wkraczasz do naszego domu, gdy masz własny" - napisała Osaka.

W kolejnej części wpisu była tenisistka zaznaczyła, że ojciec znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie, gdy ta była jeszcze dzieckiem. Osaka nie chce już nigdy zobaczyć mężczyzny, a gdyby do tego doszła, gotowa jest, by zgłosić całą sytuację na policję.

"Podaję to do wiadomości publicznej, ponieważ jesteś tchórzem, który ukrywa się za swoją fizyczną zdolnością do pobicia mnie i naszą odmową wezwania na ciebie policji. To jest to, naprawdę z tobą skończyłam i następnym razem, gdy zobaczę twoją twarz, zadzwonię na policję. Potraktuj to jako groźbę. Sposób, w jaki skrzywdziłeś mnie i naszą rodzinę, szczerze mówiąc, nie będę żałować, jeśli cię zabiją, więc wróć do domu i zagróź, że znowu mnie pobijesz" - czytamy dalej.

Osaka zakończyła wpis mocnymi słowami, wręcz groźbami skierowanymi do ojca.

"Będę walczyć za nas obie. Zabiję cię, chyba że ty zabijesz mnie pierwszy, przynosząc broń jak tchórz, którym jesteś. Więc chodź , pokaż jakim typem mężczyzny jesteś, jaki naprawdę jesteś. Od dziecka wiem, że jestem córką diabła. Boże, pomóż mi, gdy on wróci" - wyznała Osaka.

Post Mari, prawdopodobnie z powodów prawnych, jest niewidoczny na jej profilu. Internauci jednak zdążyli wykonać screeny jego treści, które teraz krążą w sieci.

Mari Osaka jako tenisistka osiągnęła 280. miejsce w rankingu WTA. Na sportową emeryturę przeszła w 2021 roku. Od tego czasu skupia się na swojej karierze artystycznej i projektowaniu mody.

