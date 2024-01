Nowy Rok, nowy trener! Utytułowany polski klub siatkarski dokonał zmiany

Już w sobotę 6 stycznia w meczu z Olimpią Sulęcin w roli pierwszego trenera zespołu z Wrocławia zadebiutuje pochodzący z Głogowa Norbert Śron. 45-letni szkoleniowiec w swojej dotychczasowej karierze był odpowiedzialny za drużynę Cuprum Lubin w Młodej Lidze, by następnie zostać asystentem trenera Marcelo Frąckowiaka i zbierać doświadczenie na parkietach PlusLigi. Z Lubina przeniósł się do Nowej Soli, z którą w sezonie 2021/22 wywalczył awans do Tauron 1. Ligi.

Zatrudnienie nowego trenera nie oznacza zakończenia współpracy z Rafałem Jarząbskim, który nadal pozostanie ważną częścią sztabu szkoleniowego. Jego rola jednak ulegnie zmianie. Trener Jarząbski od początku kampanii 2023/24 łączył wymagającą pracę pierwszego trenera Gwardii z obowiązkami nauczyciela w jednej z wrocławskich szkół oraz z pracą trenera młodzieży w Koralu Wrocław. Zarząd Klubu po konsultacjach z Rafałem podjął decyzję o poszerzeniu kadry trenerskiej na drugą część aktualnego sezonu, by zmaksymalizować szansę na utrzymanie się zespołu w Tauron 1. Lidze.

Klub zaznaczył w komunikacie, że nie obarcza winą za aktualne wyniki i pozycję w tabeli trenera Jarząbskiego. "Wierzymy, że dalsza współpraca oraz obecność Norberta Śrona skutecznie wpłyną na zmiany nie tylko stylu gry, ale również pozycji w tabeli" – napisano.

Gwardia Wrocław była w przeszłości czołowym polskim klubem siatkarskim – trzykrotnie wywalczyła mistrzostwo (1980, 1981, 1982), raz Puchar Polski, a w 1981 roku trzecie miejsce w Pucharze Mistrzów. Od sezonu 2018/19 wrocławski klub występuje na zapleczu PlusLigi, ale w ostatnim czasie ma problemy finansowo-organizacyjne, które groziły nawet wycofaniem drużyny z rozgrywek Tauron 1. Ligi. Ostatecznie udało się wystartować i Gwardia w obecnym sezonie walczy o utrzymanie. Zajmuje 14. miejsce w tabeli (12 punktów, mecze 4–11).

RM, Polsat Sport